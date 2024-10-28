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Бруну об увольнении тен Хага: «Спасибо за все. Надеюсь, болельщики сохранят то хорошее, что тренер сделал для клуба»

Бруну Фернандеш высказался об увольнении Эрика тен Хага.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке главного тренера.

«Спасибо за все, босс! Я ценю доверие и те моменты, которые мы разделили вместе. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

Последнее время было не очень удачным для всех нас, но надеюсь, что вы, болельщики, сохраните то хорошее, что тренер сделал для нашего клуба!» – написал в соцсетях капитан «МЮ» Бруну Фернандеш.

Фото: instagram.com

Ван Нистелрой – новый главный в «МЮ», вместо Тен Хага. Вот путь легенды к этой работе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Бруну Фернандеша
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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