Бруну об увольнении тен Хага: «Спасибо за все. Надеюсь, болельщики сохранят то хорошее, что тренер сделал для клуба»

Бруну Фернандеш высказался об увольнении Эрика тен Хага.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » официально объявил об отставке главного тренера.

«Спасибо за все, босс! Я ценю доверие и те моменты, которые мы разделили вместе. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

Последнее время было не очень удачным для всех нас, но надеюсь, что вы, болельщики, сохраните то хорошее, что тренер сделал для нашего клуба!» – написал в соцсетях капитан «МЮ» Бруну Фернандеш .

Фото: instagram.com

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