Лунев о комментаторах: «Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав»

Андрей Лунев поддержал мнение Валерия Карпина о российских комментаторах.

Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол . Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Валерий Карпин высказал свое недовольство уровнем российских комментаторов. Что вы об этом думаете?

– Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав, – сказал вратарь «Динамо ».

Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»