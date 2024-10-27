Лунев о комментаторах: «Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав»
Андрей Лунев поддержал мнение Валерия Карпина о российских комментаторах.
Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».
– Валерий Карпин высказал свое недовольство уровнем российских комментаторов. Что вы об этом думаете?
– Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав, – сказал вратарь «Динамо».
Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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