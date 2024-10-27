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Лунев о комментаторах: «Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав»

Андрей Лунев поддержал мнение Валерия Карпина о российских комментаторах.

Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

Валерий Карпин высказал свое недовольство уровнем российских комментаторов. Что вы об этом думаете?

– Полностью согласен с Карпиным. Достаточно просто включить телевизор и убедиться, что он прав, – сказал вратарь «Динамо». 

Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoАндрей Лунев
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