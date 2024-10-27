Радимов дал совет Мостовому: «Месяц назад, когда остался на скамейке, звонил: «Что делать? Все надоело». Я ответил: «Возьми мяч и тренируйся. Не надо ныть». Спустя месяц – он играет»

Владислав Радимов рассказал, какой совет дал Андрею Мостовому.

Мостовой выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче 13‑го тура Мир РПЛ против «Локомотива». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 19:30 по московскому времени.

«Мне месяц назад он, когда снова остался на скамейке, звонил: «Что делать? Все надоело». Я ему ответил: «Поле рядом с домом есть? Возьми мяч и тренируйся. Не надо ныть».

Прошел месяц – Мостовой играет. Другого рецепта нет», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».