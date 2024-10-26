У «Барсы» серия из крупных побед, а фаворит класико – «Реал»
Вечером внимание болельщиков будет приковано к матчу «Реал» – «Барселона».
«Блауграна» выдала сильное начало сезона. Она лидирует в Ла Лиге с трехочковым отрывом от своего извечного конкурента. «Барса» добилась четырех крупных побед в последних матчах… Но фаворитом класико считается «Реал»!
«БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 2,00 на победу хозяев, а на гостей из Каталонии можно поставить с 3,50.
Очные встречи в последние годы складываются не в пользу «Барселоны». «Мадрид» брал верх в последних четырех противостояниях! Эта тенденция продолжится? Или «Барса» наконец-то возьмет реванш? Решайте сами с фрибетом до 2000 рублей!
Опубликовала: Виктория Бадмаева
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