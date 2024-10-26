Реклама
1

У «Барсы» серия из крупных побед, а фаворит класико – «Реал»

Вечером внимание болельщиков будет приковано к матчу «Реал» – «Барселона».

«Блауграна» выдала сильное начало сезона. Она лидирует в Ла Лиге с трехочковым отрывом от своего извечного конкурента. «Барса» добилась четырех крупных побед в последних матчах… Но фаворитом класико считается «Реал»!

«БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 2,00 на победу хозяев, а на гостей из Каталонии можно поставить с 3,50.

Очные встречи в последние годы складываются не в пользу «Барселоны». «Мадрид» брал верх в последних четырех противостояниях! Эта тенденция продолжится? Или «Барса» наконец-то возьмет реванш? Решайте сами с фрибетом до 2000 рублей!

Опубликовала: Виктория Бадмаева
logoБарселона
logoРеал Мадрид
Ставки на спорт
Ставки на футбол
БЕТСИТИ
натив
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ямаль, Левандовски, Рафинья, Кубарси, Пенья и Фермин сыграют против «Реала» с 1-й минуты
139 минут назад
«Ростов» – «Ахмат». 2:3 – Мохеби забил. Онлайн-трансляция
2625 минут назадLive
Балотелли и «Дженоа» подпишут контракт до июня с зарплатой 400-500 тысяч евро до налогов. Есть опция расторжения
1331 минуту назад
Конов о Карпине, недовольном комментаторами: «У «Матча» больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев»
9236 минут назад
Ямаль о поддержке болельщиков: «Будто рядом стоит моя мама и говорит мне обыграть соперника. Никогда раньше не испытывал подобного»
1043 минуты назад
Мбаппе, Винисиус, Лунин, Беллингем, Вальверде и Тчуамени – в старте «Реала» на игру с «Барселоной»
2444 минуты назад
Николич в курсе, что за победу над «Спартаком» все прощают: «Узнал в первый день, как пришел в ЦСКА. У игроков будет другой настрой, лучше, чем сегодня»
557 минут назад
Дюков о шутке Черчесова про казахский язык: «Станислав Саламович точно не провокатор. Он не хотел обидеть казахов, уверен»
5сегодня, 16:48
Гвардиола про 1:0 с «Саутгемптоном»: «Я многому научусь у Расселла Мартина, его команда сыграла очень хорошо. По таким играм видно, насколько сложна АПЛ»
7сегодня, 16:43
«Зенит» выплатит «Спартаку» 1 млн евро, если Соболев выиграет с клубом РПЛ в течение двух лет (Baza)
35сегодня, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Рязанцев о молодых российских футболистах: «Когда десять Головиных будут играть в Европе, я скажу: «Наша молодежь величайшая». Не вижу смысла превозносить их»
15 минут назад
Мартино об Альбе: «Трудно найти защитника, который бы так помогал атаке – как Марсело, Алвес, Кафу, Роберто Карлос. Жорди на редкость техничен – еще лучше, когда он находит Месси и Суареса»
38 минут назад
Роналду ищет фаната, в слезах скандировавшего его имя: «Буду признателен за любую информацию»
920 минут назадФото
Садулаев с паса Шелии забил «Ростову» после ошибки Ханкича – вратарь неудачно сыграл на выходе. В 1-м тайме хавбек «Ахмата» отличился после ошибки Осипенко
322 минуты назадВидео
«Промесу не надо набирать форму семь игр, как Соболеву. Это профессионал высокого уровня». Гендиректор «Дубай Юнайтед» о дебюте Квинси и голе
1041 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Таавуна», «Аль-Иттифак» Джеррарда сыграл вничью с «Аль-Фейхой»
1247 минут назад
Файзуллаев о 0:0 с «Факелом»: «ЦСКА потерял 2 очень важных очка, соперник здорово оборонялся. Думаю, мы выиграем у «Спартака», у нас хорошая команда»
554 минуты назад
«Вердер» – «Байер». 0:1 – Бонифасе забил на 30-й. Онлайн-трансляция
154 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Лилль», Анжер» победил «Сент-Этьен» со счетом 4:2, «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
755 минут назадLive
У Антони растяжение связок голеностопа, он точно не сыграет с «Вест Хэмом». Вингера «МЮ» унесли с поля на носилках в матче с «Фенербахче»
657 минут назад