Топурия – явный фаворит в бою с Холлоуэем
Илия Топурия и Макс Холлоуэй зарубятся в рамках UFC 308.
Накануне выяснилось, что оба бойца весят по 65,77 кг. Но их шансы в клетке отнюдь не выглядят равными…
Топурия обещал, что победа дастся ему проще, чем многим кажется. И «БЕТСИТИ» видит фаворита в Илии, поставить на него можно с коэффициентом 1,40, в то время как на Холлоуэя – с 3,10.
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