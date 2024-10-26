Топурия – явный фаворит в бою с Холлоуэем

Илия Топурия и Макс Холлоуэй зарубятся в рамках UFC 308.

Накануне выяснилось, что оба бойца весят по 65,77 кг. Но их шансы в клетке отнюдь не выглядят равными …

Топурия обещал, что победа дастся ему проще, чем многим кажется. И «БЕТСИТИ» видит фаворита в Илии, поставить на него можно с коэффициентом 1,40 , в то время как на Холлоуэя – с 3,10 .

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