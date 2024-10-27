У «Арсенала» и «Ливерпуля» по одному поражению в сезоне. Кто подпортит статистику конкуренту?

«Арсенал» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в главном матче 9-го тура Премьер-лиги.

Лондонцы на прошлой неделе неожиданно проиграли «Борнмуту». Это поражение стало для них первым в сезоне. Но «Арсенал» также играл вничью с «Брайтоном» и «Манчестер Сити» и потому отстает от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» уже на четыре очка, занимая 3-е место в таблице.

У «красных» сезон складывается почти идеально. «Ливерпуль» выиграл все матчи, кроме одного. Единственное поражение мерсисайдцам нанес «Ноттингем Форест» еще в середине сентября.

Несмотря на восхитительный ход «Ливерпуля», «Арсенал» котируется в качестве фаворита. BetBoom предлагает коэффициент 2,46 на победу хозяев и 2,98 – на успех гостей.

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