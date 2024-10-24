У Холанда 13 голов в 12 матчах сезона за «Ман Сити»

Эрлинг Холанд забил 13 голов в 12 матчах сезона за «Манчестер Сити».

Сегодня норвежец сделал дубль в матче со «Спартой» (5:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Нападающий отметился голами на 58-й и 68-й минутах игры. Первый мяч нападающий забил пяткой в прыжке.

С полной статистикой 24-летнего можно ознакомиться по ссылке .

У Холанда 44 гола в 42 матчах ЛЧ. Эрлинг забил пяткой в прыжке и сделал дубль в матче со «Спартой»