Орлов о Клаудиньо: «Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе. Соперники к нему приноровились» 

Геннадий Орлов высказался об игре хавбека «Зенита» Клаудиньо.

«По Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи — и они проходили! У него все получалось.

Сейчас это не так. Соперники, защитники к нему приноровились, часто бьют по ногам сзади при приеме мяча, выводят из себя, играют жестче. Бразилец сразу заводится, апеллирует к судье и выпадает из игры. При этом он остается очень ценным футболистом, который способен делать разницу», – сказал комментатор.