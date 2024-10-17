Аршавин об опросе ВЦИОМ: «Это неправда. Футбол интересен болельщикам как раньше. Посещаемость точно выросла за последние лет 15»
Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.
– Видел ли опрос ВЦИОМ?
– Думаю, что это неправда. Насколько футбол продолжает быть интересным для болельщиков? Мне кажется, как раньше. Не знаю в процентном соотношении, но в Петербурге и Москве футбол интересен. Меня узнают. Спрашивают, интересуются.
На мой взгляд, интерес точно не упал. Если смотреть по посещаемости, за последние лет 15 она точно выросла, нет?
– В 2018-м был пик.
– Там был чемпионат мира, а сейчас мы не играем в еврокубках.
– Поэтому у нас падение.
– Падение с этим связано, но, мне кажется, оно не какое-то катастрофическое, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
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