Аршавин об опросе ВЦИОМ: «Это неправда. Футбол интересен болельщикам как раньше. Посещаемость точно выросла за последние лет 15»

Андрей Аршавин не согласен с данными ВЦИОМ об интересе к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ , доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, а количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.

– Видел ли опрос ВЦИОМ?

– Думаю, что это неправда. Насколько футбол продолжает быть интересным для болельщиков? Мне кажется, как раньше. Не знаю в процентном соотношении, но в Петербурге и Москве футбол интересен. Меня узнают. Спрашивают, интересуются.

На мой взгляд, интерес точно не упал. Если смотреть по посещаемости, за последние лет 15 она точно выросла, нет?

– В 2018-м был пик.

– Там был чемпионат мира, а сейчас мы не играем в еврокубках.

– Поэтому у нас падение.

– Падение с этим связано, но, мне кажется, оно не какое-то катастрофическое, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.