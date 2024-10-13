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«Зенит» запретил Соболеву активно играть в Доту. Он провел 25 матчей в MOBA после трансфера (Mash)

Соболеву запретил «Зенит» активно играть в Доту.

Футбольный клуб «Зенит» запретил активно играть в Доту нападающему Александру Соболеву, сообщает издание Mash со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Соболев сыграл только 25 матчей в Доту после перехода в «Зенит». 5 из них он провел 11 октября. Про это рассказал Александр Головин.

Футболист Соболев сыграл 43 матча в Доту за месяц. Хорошо играет? А сколько денег потратил?

Тренерский штаб «Зенита» был недоволен отношением футболиста к собственному режиму, поэтому поставил такой ультиматум.

Александр Соболев ранее провел 43 матча в Доту за месяц. Чаще всего он играл на керри и в оффлейне.

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Опубликовано: Артём Васильченко
logoЗенит
logoDota 2
logoАлександр Соболев
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