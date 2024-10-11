Лантратов об открытой тренировке сборной: «Нужно чаще проводить такие мероприятия. Если не играем, нужно общаться с детьми» 

Илья Лантратов высказался об открытой тренировке сборной России.

Игроки национальной команды позанимались с детьми из футбольных школ Белгородской и Курской областей.

— Самое главное, что все получили удовольствие. Я получил огромное удовольствие от общения с детьми. Вспоминаю себя в их возрасте с ностальгией, добротой. Для них это ценный опыт. Главное, что они кайфанули.

— У вас такое было в молодости?

— У меня было такое только по телевизору. Некоторые спрашивали какие‑то советы. Кто‑то серьезно подготовился и отнесся к этому. Спрашивали много чего интересного: «Как? Что? Почему? Как поступить в той или иной ситуации».

— Все тайны рассказали?

— Максимально все.

— Как вам в целом мероприятие?

— Большая благодарность организаторам. Нужно чаще проводить такие мероприятия в такое непростое время. Если мы не играем, нужно проводить время с детьми, общаться с ними, придумывать какие‑то другие вещи, — сказал вратарь сборной России.