Лантратов об открытой тренировке сборной: «Нужно чаще проводить такие мероприятия. Если не играем, нужно общаться с детьми»
Игроки национальной команды позанимались с детьми из футбольных школ Белгородской и Курской областей.
— Самое главное, что все получили удовольствие. Я получил огромное удовольствие от общения с детьми. Вспоминаю себя в их возрасте с ностальгией, добротой. Для них это ценный опыт. Главное, что они кайфанули.
— У вас такое было в молодости?
— У меня было такое только по телевизору. Некоторые спрашивали какие‑то советы. Кто‑то серьезно подготовился и отнесся к этому. Спрашивали много чего интересного: «Как? Что? Почему? Как поступить в той или иной ситуации».
— Все тайны рассказали?
— Максимально все.
— Как вам в целом мероприятие?
— Большая благодарность организаторам. Нужно чаще проводить такие мероприятия в такое непростое время. Если мы не играем, нужно проводить время с детьми, общаться с ними, придумывать какие‑то другие вещи, — сказал вратарь сборной России.
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