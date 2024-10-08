  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тен Хаг и «МЮ», ужасная травма Карвахаля и борьба Сафонова с Доннаруммой. Смотрите новый выпуск «Футбольного Клуба»!
Видео
0

Тен Хаг и «МЮ», ужасная травма Карвахаля и борьба Сафонова с Доннаруммой. Смотрите новый выпуск «Футбольного Клуба»!

Опубликовано: Sports
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Концерты на «Камп Ноу» будут проходить редко и вне сезона. «Барса» учла опыт «Реала» и «Бернабеу»
115 минут назад
Канчельскис о матче с Пакистаном: «Я бы не стал унижаться и не поехал. В СССР мы играли против Германии, Англии. Вы чем там занимаетесь? Катастрофа!»
523 минуты назад
FA не накажет Джексона за пощечину Морато. «Челси» и «Ноттингему» за массовую потасовку предъявлены обвинения
429 минут назад
Модели Кремлевой, обвинявшей Тео в изнасиловании в 2017-м, грозит до 2 лет тюрьмы за клевету. Заседание пройдет 28 октября
2433 минуты назад
Агентство судится с «Барсой» за гонорар в 10 млн евро за трансфер Дембеле в «ПСЖ». Представитель игрока получил 25 из 50 млн
641 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Сдохни, Гризманн», «Атлетико» – дерьмо», «К черту Испанию и сборную». Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Сосьедада»
3 минуты назад
Некоторых в «ПСЖ» раздражает тактика и негибкость Энрике, они считают, что его стиль не учитывает сильные стороны игроков. Тренер не собирается меняться (L’Équipe)
434 минуты назад
Мажич о судействе в РПЛ: «Иногда эпизоды трактуются по-разному, но мы стремимся к единообразию. Это самая тяжелая задача, у арбитров ФИФА и УЕФА те же проблемы»
357 минут назад
Мостовой о «неофициальной» сборной Пакистана: «Пытаться организовать матч за 2-3 дня – бред, зачем это нужно? Соперника оставлю без комментариев»
858 минут назад
Семин об РПЛ: «Все хотят конкуренции с «Зенитом». Сейчас с одной стороны «Краснодар» и «Локо», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Будут конкурировать до решающих матчей»
7сегодня, 16:01