«Динамо» выиграло у ЦСКА три раза подряд и выглядит фаворитом сегодня

«Динамо» и ЦСКА сойдутся в дерби в рамках 11-го тура чемпионата России.

Результаты последних лет явно говорят в пользу одной команды. «Динамо» добилось трех побед подряд в противостоянии с ЦСКА, а беспроигрышная серия достигла уже четырех очных матчей.

Хозяева считаются фаворитами в это воскресенье. BetBoom дает коэффициент 2,47 на победу «Динамо» , в то время как на успех ЦСКА – 2,8.

Матч обещает быть интересным сам по себе. Но еще сильнее интрига закрутится с бесплатной ставкой 1000 рублей, которую могут сделать новые клиенты BetBoom!