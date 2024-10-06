«Динамо» выиграло у ЦСКА три раза подряд и выглядит фаворитом сегодня
«Динамо» и ЦСКА сойдутся в дерби в рамках 11-го тура чемпионата России.
Результаты последних лет явно говорят в пользу одной команды. «Динамо» добилось трех побед подряд в противостоянии с ЦСКА, а беспроигрышная серия достигла уже четырех очных матчей.
Хозяева считаются фаворитами в это воскресенье. BetBoom дает коэффициент 2,47 на победу «Динамо», в то время как на успех ЦСКА – 2,8.
Матч обещает быть интересным сам по себе. Но еще сильнее интрига закрутится с бесплатной ставкой 1000 рублей, которую могут сделать новые клиенты BetBoom!
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