«Динамо» и ЦСКА нельзя сильнее отставать от лидеров! Кто выиграет в дерби?
Дерби «Динамо» – ЦСКА должно стать украшением 11-го тура чемпионата России.
Обе команды пока что остаются вне призовой тройки. Потеря очков в это воскресенье будет означать, что отставание от лидеров станет еще больше. ЦСКА и «Динамо» нужно играть только на победу сегодня!
«БЕТСИТИ» оценивает силы соперников как примерно равные. Коэффициент на победу хозяев – 2,55, на успех гостей можно поставить с 2,85.
В прошлом сезоне «Динамо» выиграло у ЦСКА оба матча. По ходу этих игр бело-голубые уступали в счете, но затем оказывались сильнее. Что придется кстати в преддверии непредсказуемого дерби? Конечно же, бонус 100 000 рублей для новых игроков от «БЕТСИТИ»!
Опубликовала: Виктория Бадмаева
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