«Динамо» и ЦСКА нельзя сильнее отставать от лидеров! Кто выиграет в дерби?

Дерби «Динамо» – ЦСКА должно стать украшением 11-го тура чемпионата России.

Обе команды пока что остаются вне призовой тройки. Потеря очков в это воскресенье будет означать, что отставание от лидеров станет еще больше. ЦСКА и «Динамо» нужно играть только на победу сегодня!

«БЕТСИТИ» оценивает силы соперников как примерно равные. Коэффициент на победу хозяев – 2,55 , на успех гостей можно поставить с 2,85 .

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло у ЦСКА оба матча . По ходу этих игр бело-голубые уступали в счете, но затем оказывались сильнее. Что придется кстати в преддверии непредсказуемого дерби? Конечно же, бонус 100 000 рублей для новых игроков от «БЕТСИТИ» !