«Динамо» заключило соглашения с «М.Видео» и онлайн-страховой компанией «Лучи»

«Динамо» объявило о заключении двух новых партнерских соглашений.

«М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала премиальным партнером бело-голубых. Соглашение было подписано в перерыве матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».

В рамках партнерства «Динамо» и «М.Видео» разработают совместные маркетинговые активности и офлайн-мероприятия на арене, планируются регулярные акции для болельщиков, включая уникальные бонусные программы, скидки на технику и специальные предложения. Сотрудничество также предусматривает привлечение внимания к социальным проектам клуба, запуск акций и конкурсов с участием амбассадоров «Динамо» и эксклюзивные предложения для болельщиков, включающие продукцию с символикой клуба, подписанные атрибуты и абонементы на матчи.

Также на сегодняшнем матче было подписано соглашение о сотрудничестве «Динамо» и онлайн-страховой компанией «Лучи». В рамках партнерства компания уже проинвестировала в эндаумент-фонд «Динамо», занимающийся развитием детско-юношеского спорта и поддержкой Академии имени Льва Яшина, а также стала партнером сотрудников и игроков клуба в области добровольного медицинского страхования. Также планируется разработка и запуск совместных страховых продуктов для болельщиков и различные мероприятия.

Фото: fcdm.ru