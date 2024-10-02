«Ливерпуль» поздравил еврейских болельщиков с Рош ха-Шана: «Желаем всем шана това!»

«Ливерпуль» поздравил еврейских болельщиков с Рош ха-Шана.

«Желаем всем нашим еврейским болельщикам шана това (счастливого нового года – Sports)!» – говорится в сообщении английского клуба.

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, один из самых важных праздников в иудаизме. Его празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю – он приходится на сентябрь или октябрь. С этого дня начинается отсчет дней нового года.

Согласно еврейскому календарю, этой осенью наступит 5785 год.