Фоден о 4:0 со «Слованом»: «Сити» мог забить еще несколько. После ничьей нам нужно было победить, наша цель – финишировать в верхней половине»

Фил Фоден поделился эмоциями от первого гола в сезоне.

«Манчестер Сити» победил «Слован» в гостях (4:0). Фоден удвоил преимущество «горожан» на 15-й минуте. Последний гол на счету воспитанника «Сити» Джеймса Макати .

«Я не думаю, что это было легко. Было сложно их вскрыть, и нужно отдать им должное. Атмосфера была невероятной. Мы сделали свою работу. У меня было больше шансов забить, и у других ребят тоже. Мы довольны победой 4:0, но могли бы забить еще несколько.

Приятно снова выйти на поле и забить. Сейчас чувствую себя нормально. Медленный старт сезона после Евро, но я постепенно набираю форму».

О выступлении в Лиге чемпионов, будучи выпускником академии «Манчестер Сити».

«Это мечта, ставшая реальностью. Мы усердно работали ради этого. У Макки (Джеймс Макати) было несколько аренд, и он сейчас очень хорош. Он талантливый парень, и нам он понадобится в этом сезоне с учетом всех игр, поэтому он должен быть готов.

После ничьей в прошлый раз нам нужно было победить, наша цель – финишировать в верхней половине, и теперь мы на правильном пути», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.