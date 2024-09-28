«Зенит» не проигрывает «Краснодару» с 2018-го – заряжайте на матч с фрибетом до 2000 рублей за первую ставку от БЕТСИТИ

В 10-м туре РПЛ «Зенит» играет на выезде с «Краснодаром».

Питерцы лидируют в таблице, южане отстают на два балла. «Краснодар» не выигрывает у «Зенита» с 2018-го, а дома еще и стабильно терпит поражения – на этом отрезке в Краснодаре была лишь одна ничья.

При этом команда Сергея Семака – не такой уж большой фаворит предстоящего матча, по мнению букмекеров: 2,48 против 3,10 при 3,40 на ничью. Интересно смотрится ставка на голы, в частности, на Гонду и Кассьерру можно поставить за 2,40 , а на забитый мяч Кордобы – за 2,73 . Нередкий исход этого противостояния – результативная ничья, такую линию можно выбрать за 4,10 .

БЕТСИТИ подготовил приятный сюрприз к центральному матчу тура – фрибет до 2000 рублей за первую ставку . Дерзайте!