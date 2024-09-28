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  • «Зенит» не проигрывает «Краснодару» с 2018-го – заряжайте на матч с фрибетом до 2000 рублей за первую ставку от БЕТСИТИ
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«Зенит» не проигрывает «Краснодару» с 2018-го – заряжайте на матч с фрибетом до 2000 рублей за первую ставку от БЕТСИТИ

В 10-м туре РПЛ «Зенит» играет на выезде с «Краснодаром».

Питерцы лидируют в таблице, южане отстают на два балла. «Краснодар» не выигрывает у «Зенита» с 2018-го, а дома еще и стабильно терпит поражения – на этом отрезке в Краснодаре была лишь одна ничья.

При этом команда Сергея Семака – не такой уж большой фаворит предстоящего матча, по мнению букмекеров: 2,48 против 3,10 при 3,40 на ничью. Интересно смотрится ставка на голы, в частности, на Гонду и Кассьерру можно поставить за 2,40, а на забитый мяч Кордобы – за 2,73. Нередкий исход этого противостояния – результативная ничья, такую линию можно выбрать за 4,10.

БЕТСИТИ подготовил приятный сюрприз к центральному матчу тура – фрибет до 2000 рублей за первую ставку. Дерзайте!

Опубликовала: Виктория Бадмаева
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
logoКраснодар
Ставки на футбол
БЕТСИТИ
натив
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