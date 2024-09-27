Пьянич перешел в ЦСКА и извинился, Иванов верно удалил Маухуба, Галимов покидает СКА, Головин согласовал новый контракт с «Монако», все медийные клубы вылетели из Кубка и другие новости

1. ЦСКА объявил о переходе Миралема Пьянича, контракт – по схеме «1+1». Армейцы представили игрока на белом коне . Босниец извинился за свои слова в 2022 году: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт ».

2. Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью победил «Юнион», «Аякс» забил 4 гола «Бешикташу», «Рома» сыграла вничью с «Атлетиком», «Тоттенхэм» вдесятером разгромил «Карабах». «Аякс» лидирует после 1-го тура, «МЮ» и «Рома» делят 20-е место, ПАОК Чалова и Оздоева – 29-й.

3. КХЛ. «Сибирь» уступила «Автомобилисту», «Барыс» обыграл «Сочи», «Торпедо» победило «Адмирал».

4. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям 27-28 сентября.

5. Эмиль Галимов перейдет в «Барыс» . СКА отдаст форварда без компенсации «в рамках дружбы России и Казахстана», сообщил «Матч ТВ».

6. ЭСК РФС решила, что Сергей Иванов верно удалил Маухуба за симуляцию в матче со «Спартаком». Ошибочным признано решение Сергея Карасева не удалять Пальцева за фол на Роналдо в матче «Ростов» – «Динамо» Махачкала. Кроме того, Виталий Мешков ошибочно засчитал гол «Краснодара» «Акрону» на 27-й минуте – Са был в офсайде в момент удара Кордобы.

КДК оштрафовал «Зенит» на 30 000 рублей за оскорбительные кричалки фанатов про Соболева на игре с «Рубином».

7. Все медийные клубы вылетели из Фонбет Кубка России : «Амкал» проиграл «Алании» в 4-м раунде Пути регионов. Никому из них еще не удавалось пробиться в 5-й раунд.

8. «Ман Сити», вероятно, выиграл процесс против АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами. Победа может повлиять на дело о 115 нарушениях ФФП.

9. Гол Альвареса на 90-й минуте принес «Атлетико» победу над «Сельтой» – 1:0. По итогам 7-го тура Ла Лиги «Реал» на 4 очка отстает от «Барселоны», «Атлетико» – на 6. Мадридское дерби пройдет 29 сентября.

10. Выставочные матчи НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Айлендерс» (2:0), Мичков сделал передачу и забил в пустые ворота . «Баффало» справился с «Оттавой» (3:2 ОТ), у защитника «Сэйбрс» Комарова 2 передачи и «+2» .

11. Пилот Даниэль Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды.

12. «Реалу» выдали автомобили от BMW . Винисиус взял самую дорогую модель за 186 650 евро, Беллингем и Мбаппе – за 179 900, Анчелотти – за 114 500.

13. Разыгрывающий защитник Деррик Роуз завершил игровую карьеру . Он выступал за «Чикаго Буллс», «Никс», «Пистонс» и ряд других клубов.

14. Александр Головин и «Монако» согласовали новый контракт на 5 лет , пишет инсайдер Иван Карпов.

15. Гол рукой Марадоны – 3-й среди худших решений судей в истории по версии FourFourTwo, рука Анри – 4-я, Эвребе – 6-й, гол Англии в финале ЧМ-1966 – 21-й.

16. Фанаты «Атлетико» призывают идти на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания.

Кстати, несовершеннолетний фанат «Мальорки», изображавший обезьяну после гола Тчуамени, признал вину и извинился . Его оштрафовали и запретили посещать стадионы в течение года.

17. Акинфеев, Соболев, Джикия и Магкеев получили грамоты от Добровольческого корпуса Минобороны за оказанную гуманитарную помощь. Депутат Журова похвалила футболистов.

18. Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак дисквалифицирован на 6 лет после попытки подкупа допинг-офицера.

Цитаты дня.

Алина Загитова: «У меня случилось выгорание . В эти моменты самое важное – заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться и разрешить себе отдохнуть»

«Фанаты орут «###### черный, ниггер». Судьи очень плохие – меня бьют по ногам, а они говорят подниматься». Игрок «Хетафе» Уче о Ла Лиге

Медиадиректор ЦСКА о Пьяниче: «Мы его виним в том, что он не возглавил восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Миралема?»

Рудковская о долге Парсеговой: «Деньги мы не получили, хотя прошло больше двух недель с открытой тренировки. Остается по классике спросить – где деньги, Зин? »

Ротенберг о фильме «Екатерина Великая»: «Спасибо Миллеру, режиссеру, актерам за два часа восторга . Удивительное, по-настоящему русское кино, «Газпром» проделал фантастическую работу!»

Сафонов о Франции: «Иногда бывает тоскливо одному в Париже, не нашел достаточного количества ресторанов . А с пробками ситуация в России тяжелее»

Дейв Лиз: «Если бы кейс Валиевой случился в США, то ее придали бы сумасшедшей обструкции . Вспомните историю Армстронга»

Джуд Беллингем: «Когда я добавляю мед в капучино, тренер смотрит на меня с видом: «Что за херню ты творишь?»