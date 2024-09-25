Карпукас об отдыхе: «Посетил Дубай, Таиланд и Кению. Планирую слетать в США, еще попасть на концерт Эминема в Бахрейне. Вышел альбом, где он поет с дочкой – я так кайфанул»
22-летний полузащитник проводит в Мир РПЛ четвертый сезон.
«Я начал отдыхать [за границей] только в последние два года: за это время посетил Дубай, Таиланд и Кению. Мне нравится путешествовать.
В раздевалке иногда общаемся на эту тему, и ребята говорят, что свой отдых проведут в Турции. А я не могу полететь в Турцию. Какой бы там крутой отель ни был, пляж, вода... Я просто не хочу.
Зимой планирую слетать в США. А еще попасть на концерт Эминема (американский рэпер – Спортс’‘) в Бахрейне. Мне всегда очень нравилась его песня Mockingbird, недавно она завирусилась – посмотрел перевод, проникся.
А еще и альбом вышел, где он поет с дочкой. Я так кайфанул! Посмотрел все переводы, все реакции на альбом. Нашел концерт, на который в теории могу попасть.
Хочется в тур по Европе. И добраться до Кейптауна, до ЮАР. Я не тот человек, который любит какой-то модный и дорогой отдых. Я был в Кении – и хуже условий уже не увижу. Но мне там безумно понравилось», – сказал хавбек «Локомотива» Артем Карпукас.
Карпукас о Медиалиге: «Это не футбол. Молодым нравится – можно материться и делать все, что запрещено. Многие из «Локомотива» пошли на финал, мало кому понравилось»
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