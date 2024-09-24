«Барселона» продлит контракт с Берналем, выбывшим на год из-за травмы, на этой неделе. Отступные – 500 млн евро (Jijantes FC)

«Барселона» и Марк Берналь подпишут новый контракт.

Diario Sport со ссылкой на ESPN сообщает, что это произойдет на текущей неделе.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2026 года и предусматривает опцию продления еще на три года при выполнении определенных условий. «Блауграна» решила пролонгировать соглашение до 2029-го уже сейчас. И главный тренер Ханс-Дитер Флик, и спортивный директор Деку верят в 17-летнего полузащитника, выбывшего из-за травмы на год.

Jijantes FC отмечает , что контракт начнет действовать после того, как Берналю исполнится 18 лет. Будут предусмотрены отступные в размере 500 млн евро.

В этом сезоне хавбек принял участие в трех матчах Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .