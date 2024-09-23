КНДР выиграла ЧМ среди девушек до 20 лет – третий раз в истории. В финале обыграли Японию

Сборная КНДР выиграла чемпионат мира среди девушек U20 в Колумбии.

В воскресенье северокорейская команда обыграла в финале турнира Японию со счетом 1:0.

Северная Корея выиграла турнир в третий раз в своей истории. Ранее это удалось лишь сборным Германии и США.