КНДР выиграла ЧМ среди девушек до 20 лет – третий раз в истории. В финале обыграли Японию
Сборная КНДР выиграла чемпионат мира среди девушек U20 в Колумбии.
В воскресенье северокорейская команда обыграла в финале турнира Японию со счетом 1:0.
Северная Корея выиграла турнир в третий раз в своей истории. Ранее это удалось лишь сборным Германии и США.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Kyodo News
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