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Тест про ретро-эмблемы ЛЧ: вспомните, у какого клуба какой логотип?

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoШтутгарт
logoЛилль
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoСпортинг
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДинамо Загреб
logoАрсенал
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