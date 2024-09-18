Ремейк финала 2023-го! «Ман Сити» раздавит? Или «Интер» удивит?
«Интер» пожаловал в гости к «Манчестер Сити».
Зрители увидят своеобразный ремейк финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Пятнадцать месяцев назад именно победа над «Интером» принесла «Манчестер Сити» долгожданный требл.
От «горожан» ждут успеха и сейчас. «Бетсити» предлагает поставить на их победу с коэффициентом 1,57.
«Интер» выглядит андердогом в противостоянии с английским клубом. Коэффициент на победу гостей – 6,20.
«Ман Сити» в течение многих лет остается гегемоном в Англии. «Интер» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии с огромным отрывом. Класс соперников высок, а значит на поле может произойти всякое… Будет кстати подарок от «Бетсити» – фрибет до 2000 рублей за первую ставку!
Опубликовала: Виктория Бадмаева
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