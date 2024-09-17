«Милан» против «Ливерпуля» – классика еврокубков! От гостей ждут победы на «Сан-Сиро»
Формат Лиги чемпионов изменился, но некоторые противостояния выглядят привычно. На «Сан-Сиро» «Милан» примет «Ливерпуль».
Никто еще не забыл, как эти команды пересекались в финалах в 2005-м и 2007-м. В первом случае «Ливерпуль» вырвал трофей, а пару лет спустя «Милан» взял реванш.
Этой осенью фаворитом представляется английский клуб. BetBoom дает коэффициент 1,96 на победу мерсисайдцев.
Шансы «Милана» на успех в сегодняшнем матче почти вдвое ниже. Зато поставить на хозяев можно с увесистым коэффициентом 3,69!
Еще менее вероятный исход – ничья (3,89).
В Лиге чемпионов в этом сезоне все по-новому – не будет лишним обратить внимание на бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам, которую дарит BetBoom!
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