«Милан» против «Ливерпуля» – классика еврокубков! От гостей ждут победы на «Сан-Сиро»

Формат Лиги чемпионов изменился, но некоторые противостояния выглядят привычно. На «Сан-Сиро» «Милан» примет «Ливерпуль».

Никто еще не забыл, как эти команды пересекались в финалах в 2005-м и 2007-м. В первом случае «Ливерпуль» вырвал трофей, а пару лет спустя «Милан» взял реванш.

Этой осенью фаворитом представляется английский клуб. BetBoom дает коэффициент 1,96 на победу мерсисайдцев.

Шансы «Милана» на успех в сегодняшнем матче почти вдвое ниже. Зато поставить на хозяев можно с увесистым коэффициентом 3,69!

Еще менее вероятный исход – ничья (3,89).

В Лиге чемпионов в этом сезоне все по-новому – не будет лишним обратить внимание на бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам, которую дарит BetBoom!