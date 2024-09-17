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Как начнется Лига чемпионов? Попробуйте угадать победителей матчей

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoМанчестер Юнайтед
logoЮвентус
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЯнг Бойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЦрвена Звезда
logoАрсенал
logoРБ Лейпциг
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