«Хольштайн Киль» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Бавария» сыграет на выезде с «Хольштайн Киль» в 3-м туре Бундеслиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 3». Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги