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«Зенит» играет с ЦСКА в гостях, а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам

«Зенит» играет на выезде с ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Команда Сергея Семака возглавляет таблицу, подопечные Марко Николича отстают на 4 балла. В РПЛ «Зенит» не обыгрывал ЦСКА с 2022 года: было два поражения и ничья.

Тем не менее, букмекеры отдают «Зениту» предпочтение перед матчем: коэффициент на победу действующих чемпионов равен 2,38, на успех армейцев – 3,26, на ничью можно поставить за 3,16. За 1,68 можно взять победу «Зенита» хотя бы в одном из таймов, за 1,94 поставить на гол в обоих таймах, а также любопытно смотрится дубль одного из игроков за 4,0.

Кстати, к главному матчу РПЛ в эти выходные BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам!

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