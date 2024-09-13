  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Спецпроект
0

Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoБавария
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoВирджил ван Дейк
logoХарри Кейн
logoКилиан Мбаппе
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЛаутаро Мартинес
logoРафаэл Леау
logoЭрлинг Холанд
logoБукайо Сака
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рэшфорда задевает критика экс-игроков «МЮ»: «Это травля. Когда другие ошибаются, об этом не говорят»
6 минут назад
Роналду не забил впервые в сезоне. У «Аль-Насра» 1 победа в 4 последних матчах, ничью с «Аль-Ахли» вырвали благодаря автоголу на 99-й
1326 минут назад
Тимур Гурцкая: «Кривцова сослали в «Краснодар-2». Не знаю, из-за чего. Может, что-то отколол по дисциплине»
1149 минут назад
В Бельгии опасаются, что де Брюйне завершит карьеру в сборной. Тедеско намерен исправить ситуацию, приехав к Кевину или позвонив
29сегодня, 19:17
Чемпионат России. «Зенит» сыграет с ЦСКА в субботу, «Рубин» уступил «Крыльям»
184сегодня, 19:15
«Барса» интересуется Схаутеном. Опорник ПСВ и сборной Нидерландов оценивается в 25 млн евро
13сегодня, 19:01
Свен-Йорана Эрикссона похоронили в Швеции. Церемонию посетили Бекхэм, Ходжсон, члены шведской королевской семьи
6сегодня, 18:35Фото
Дарья Карпина: «Если у женщины цель – пристроиться дорого, футболисты не лучший вариант. Занимающийся криптой чувак зарабатывает больше. В целом меркантильность жен игроков – стереотип»
114сегодня, 18:15
Гвардиола о 4 матчах «Сити» за 10 дней: «Говорят, что игрокам и тренерам с деньгами не следует жаловаться, но речь о здоровье. Надеюсь, сможем набрать два состава и избежим травм»
25сегодня, 18:04
Андрей Канчельскис: «Чемпионат шейхов скоро лопнет. Покупая Роналду под 40 лет, они не развиваются. Лишь Англия, Германия, Франция, Испания – центры притяжения футбольных талантов»
31сегодня, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд победила «Хайденхайм» – 4:2. Адейеми сделал дубль
98 минут назад
Чемпионат Германии. «Дортмунд» обыграл «Хайденхайм», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу
7сегодня, 18:31
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в субботу, «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду» в воскресенье
2634 минуты назад
Хлусевич считает, что Глушаков и Джикия должны были участвовать в матче звезд «Спартака»: «Они легенды клуба, выигрывали здесь трофеи»
236 минут назад
Макелеле возглавил греческий «Астерас»
сегодня, 19:28Фото
«Рубин» уступил «Крыльям Советов» – 0:2. Гарре забил с пенальти, Олейников – с игры
39сегодня, 19:14
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Леганеса», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
12сегодня, 19:00Live
Жозе Моуриньо: «Даже когда умру, не забуду поражение в финале ЛЕ с «Ромой». Судьи решили, что мы не должны победить, а для миллиона человек там был пенальти»
4сегодня, 18:58
Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» против «Лилля», «ПСЖ» и «Монако» Головина проведут матчи в субботу, «Тулуза» примет «Гавр» Кузяева в воскресенье
4сегодня, 18:53Live
«Челси» отдал Давида Фофана «Гезтепе» в аренду с правом выкупа
4сегодня, 18:50