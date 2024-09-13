Дзюба и Джикия нашли клубы в РПЛ, поражение СКА и заявления Ротенберга, WADA убрало из дела Валиевой аргумент в ее пользу, миллиард подписчиков Роналду, Карякин стал сенатором и другие новости

1. В РПЛ закрылось летнее трансферное окно. В последний день Дзюба перешел в «Акрон», Джикия стал игроком «Химок», ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа, Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» за 6+2 млн евро, «Спартак» отдал Маслова и Мелешина в аренду «Сочи». Больше о переходах можно узнать в ленте тега и в нашем материале .

2. СКА внезапно проиграл «Трактору» – 0:3. Вратарь челябинцев Фукале отразил все 38 бросков и сделал сэйв сезона . Команда Ротенберга уступила в трех матчах сезона из четырех и не забивает две игры подряд. У Евгения Кузнецова все тоже грустно: 1+0 в 4 матчах. «Трактор» не упустил возможности подшутить над бывшим игроком.

После матча Ротенберг взорвал пресс-конференцию. Тренер заявил : «Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Также Роман сказал, что Фукале «вытаскивал как Яшин» , а новым игрокам СКА из НХЛ «нужно время, надо дать им кайфануть от хоккея». На фоне поражения петербуржцы закрыли комментарии в телеграме.

В других матчах Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург» проиграл «Нефтехимику», ЦСКА уступил «Торпедо», «Локомотив» забросил 6 шайб «Куньлуню», «Спартак» победил «Динамо».

3. WADA убрало из дела Валиевой заключение эксперта, подтвердившего версию фигуристки о попадании допинга через десерт, утверждает Associated Press. Всемирное антидопинговое агентство в ответ заявило , что «статья содержит ряд фактических неточностей».

4. Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом» – до 2027 года.

5. Деян Станкович заявил , что готов принять Мостового на стажировку. Александр с удовольствием пойдет на нее, но отметил : «Нужно как-то найти время и удобный случай – графики у всех разные».

6. Обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа приговорен к 3 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей. Трое подозреваемых не были допрошены судом. Адвокат баскетболиста удивлен мягкостью приговора.

7. Роналду объявил, что набрал миллиард подписчиков в соцсетях: «Больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, любви к игре и не только. Спасибо за веру в меня».

8. Сергей Карякин назначен сенатором от парламента Крыма.

9. Татьяна Навка запросила грант в размере 29,5 млн рублей на ледовое шоу «Вечера на хуторе».

10. У «Реала» самый большой зарплатный лимит в Испании – 754,9 млн евро. Показатели «Барсы» выросли с 270 до 426 млн с января.

11. «ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 55 млн евро долга, LFP дала на это 8 дней. Французский клуб не намерен платить, дело передадут в суд.

12. В Ла Лиге появится особый жест для судей при расистском поведении на стадионе – скрещенные руки . После 3-го предупреждения матчи не будут доигрывать.

13. Экс-капитана «Сельты» Мальо признали виновным в сексуальном насилии – он трогал грудь девушки-маскота «Эспаньола» в 2019-м. Футболист будет платить штраф по 10 евро в день 20 месяцев.

14. Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА победил «Црвену Звезду» и вышел в финал, «Зенит» выиграл у «Бешикташа».

15. Вице-чемпион России Владислав Дикиджи пропустит контрольные прокаты сборной по фигурному катанию.

16. Летний биатлон. Чемпионат России. Бажин выиграл индивидуальную гонку, Поварницын – 2-й, Кульгускин – 3-й, Бабиков – 6-й, Цветков – 11-й. У женщин Дербушева выиграла индивидуальную гонку, Сливко – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Миронова – 16-я, Резцова – 18-я.

Цитаты дня .

Игорь Лебеденко: «Советское поколение было сильнее нашего – умели играть в хоккей и другие виды спорта . Сейчас дай футболистам баскетбольный мяч, не говоря о коньках – они не знают, что делать»

Роналду о критике от экспертов с ТВ: «Мне закончить карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы? Мир и болельщики любят меня»

Андреа Стелла: «Макларен» поддержит Норриса в борьбе за титул, Пиастри отдаст победу, если так будет правильно»

Вероника Степанова: «На Западе пребывают в иллюзиях, что как только россиян пригласят обратно, мы рванем к ним со всех ног и на любых условиях. Так не будет »

Тен Хаг о критике от Роналду: «Он в Саудовской Аравии, далеко от Манчестера . Каждый имеет право на мнение»