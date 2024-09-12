Сборная России появилась в eFootball, но с выдуманными футболистами
В eFootball добавили сборную России.
12 сентября в eFootball вышло обновление с изменением прогресса и пробной версией «Умной помощи».
Вдобавок в игре появилась сборная России по футболу.
Однако весь состав состоит из выдуманных футболистов без фото.
Ранее EA Sports огласила официальные рейтинги в FC 25.
Раскрыли рейтинги игроков eFootball 2025. Де Брюйне лучший, в топе «Реал» и «Сити»
В FC 25 вышли официальные рейтинги. Лучшие – Мбаппе, Родри и Холанд
Опубликовал: Дмитрий Некрасов
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