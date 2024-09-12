8 тур РПЛ 2024/2025 расписание матчей, календарь всех игр тура Чемпионата России по футболу
Вашему вниманию представляется календарь 8 тура РПЛ 2024/2025, матчи которого пройдут с пятницы 13 сентября по воскресенье 15 сентября.
Расписание матчей 8 тура РПЛ 2024/2025
13.09.2024, 20:15 Рубин - Крылья Советов
14.09.2024, 12:00 Оренбург - Локомотив
14.09.2024, 14:15 Факел - Пари НН
14.09.2024, 16:30 ЦСКА - Зенит
14.09.2024, 19:00 Краснодар - Ростов
15.09.2024, 14:15 Динамо - Ахмат
15.09.2024, 16:30 Акрон - Химки
15.09.2024, 19:00 Динамо Махачкала - Спартак
Опубликовал: Максим Сидоров
Источник: Спортс
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