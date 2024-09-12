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8 тур РПЛ 2024/2025 расписание матчей, календарь всех игр тура Чемпионата России по футболу

Вашему вниманию представляется календарь 8 тура РПЛ 2024/2025, матчи которого пройдут с пятницы 13 сентября по воскресенье 15 сентября.

Расписание матчей 8 тура РПЛ 2024/2025

Опубликовал: Максим Сидоров
Источник: Спортс
logoпремьер-лига Россия
календарь
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