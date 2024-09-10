«Арсенал» впервые за 38 лет сыграет с «Тоттенхэмом» не в красной форме. На ней слишком много белого – АПЛ это не устроило

«Арсенал» сыграет против «Тоттенхэма» не в красной форме.

«Шпоры» примут «канониров» в 4-м туре . Матч состоится 15 сентября.

« » сообщил, что будет вынужден использовать черную выездную форму в этом матче. Премьер-лига и PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) не позволяют клубу сыграть в домашней форме из-за обилия белого цвета – традиционного для « ».

«Канониры» не смогут сыграть в красной форме в дерби Северного Лондона впервые за 38 лет. The Telegraph отмечает, что клуб предупреждали об этом перед стартом сезона.

Фото: https://www.arsenal.com/