«Арсенал» впервые за 38 лет сыграет с «Тоттенхэмом» не в красной форме. На ней слишком много белого – АПЛ это не устроило

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм игровая форма Футбол

«Арсенал» сыграет против «Тоттенхэма» не в красной форме.

«Шпоры» примут «канониров» в 4-м туре АПЛ. Матч состоится 15 сентября.

«Арсенал» сообщил, что будет вынужден использовать черную выездную форму в этом матче. Премьер-лига и PGMOL (организация, отвечающая за судейство в Англии) не позволяют клубу сыграть в домашней форме из-за обилия белого цвета – традиционного для «Тоттенхэма». 

«Канониры» не смогут сыграть в красной форме в дерби Северного Лондона впервые за 38 лет. The Telegraph отмечает, что клуб предупреждали об этом перед стартом сезона. 

Фото: https://www.arsenal.com/

9 комментариев
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Нельзя было шорты поменять на красные ?
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Черная норм, кстати.
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Главное, что у Шпор в этом году рукава синие. То есть, в принципе, вообще пересечений по цветам нет...
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