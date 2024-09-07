Товарищеский матч. Россия сыграет с Таиландом. Онлайн-трансляция начнется в 16:00

Сборная России сыграет с Таиландом в Ханое в товарищеском матче.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Матч России с Таиландом могут перенести на воскресенье из-за тайфуна во Вьетнаме (Thanh Nien)