Товарищеский матч. Россия сыграет с Таиландом. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
Сборная России сыграет с Таиландом в Ханое в товарищеском матче.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 7 сентября, 16:00, «Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Mỹ Đình National Stadium)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч России с Таиландом могут перенести на воскресенье из-за тайфуна во Вьетнаме (Thanh Nien)
Вторая встреча команды Валерия Карпина во Вьетнаме должна была пройти 7 сентября. Решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое.
Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу.