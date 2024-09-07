Товарищеский матч. Россия сыграет с Таиландом. Онлайн-трансляция начнется в 16:00

Теги Сборная России по футболу результаты Сборная Таиланда по футболу товарищеские матчи (сборные) онлайны Футбол

Сборная России сыграет с Таиландом в Ханое в товарищеском матче.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Товарищеский матч

Россия – Таиланд
Дата проведения
7 сентября, 16:00, «Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Mỹ Đình National Stadium)»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Матч России с Таиландом могут перенести на воскресенье из-за тайфуна во Вьетнаме (Thanh Nien)

12 комментариев
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На плейстейшн в отеле 😂
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Так вроде отменили матч….?!🤷🏼‍♂️
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И никакой тайфун не помешает футбольным "товарищам"😄
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серьезный соперник, удачи ребятам!
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Перенос из за Яги!)
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Матч сборной России и Таиланда отменён из-за непогоды!!!
Вторая встреча команды Валерия Карпина во Вьетнаме должна была пройти 7 сентября. Решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое.
Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу.
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Водочки принесите, мы домой летим
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Неужели вы планировали это смотреть?
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Кто новость набирал? Если Россия указана первой, то это значит, что игра будет в России.
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Ответ paffnucii
Так вроде отменили матч….?!🤷🏼‍♂️
Возможен перенос на завтра
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