Генсек РФС о 3:0 с Вьетнамом: «Наверное, можно было сыграть и лучше. Какие‑то вещи не удались. Важно, что результат достигнут» 

Теги Сборная России по футболу Максим Митрофанов Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Максим Митрофанов оценил победу сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.

— Ваше впечатление от победы? Насколько погода влияла на ход игры?

— Хочу поздравить всех с победой. Мы понимали, что тут достаточно сложные погодные условия — влажность, высокая температура. Конечно, это сложно. Но при этом результата мы добились.

Наверное, можно было сыграть и лучше. Опять же, это товарищеский матч. Какие‑то вещи не удались. Важно, что результат достигнут, и он положительный, — сказал генеральный секретарь РФС.

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3 комментария
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Наверное, можно было еще более влажно. Важно, что достигнут результат, что обе стороны финишировали одновременно и получили удовольствие!
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В смысле лучше?! Круговой говорит, что так выложился, что чуть не умер.
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