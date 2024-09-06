Генсек РФС о 3:0 с Вьетнамом: «Наверное, можно было сыграть и лучше. Какие‑то вещи не удались. Важно, что результат достигнут» 

Максим Митрофанов оценил победу сборной России над Вьетнамом (3:0) в товарищеском матче.

— Ваше впечатление от победы? Насколько погода влияла на ход игры?

— Хочу поздравить всех с победой. Мы понимали, что тут достаточно сложные погодные условия — влажность, высокая температура. Конечно, это сложно. Но при этом результата мы добились.

Наверное, можно было сыграть и лучше. Опять же, это товарищеский матч. Какие‑то вещи не удались. Важно, что результат достигнут, и он положительный, — сказал генеральный секретарь РФС.