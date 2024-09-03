Мбаппе не ожидал, что болельщики «Реала» так хорошо его примут. Перес и Анчелотти в восторге от вклада Килиана (Marca)

Килиан Мбаппе приятно удивлен приемом в «Реале».

Французский нападающий не ожидал, что болельщики мадридцев так хорошо его примут, учитывая напряженные последние месяцы в « ». Мбаппе думал, что ему придется пройти «испытательный срок», чтобы завоевать доверие фанатов, но необходимости в этом не было, пишет Marca.

Отмечается, что хорошее отношение к игроку проявляют и внутри клуба – президент и тренер в восторге от вклада на поле и за его пределами.

Сам футболист приехал в , зная историю «Реала», и с первого дня был готов погрузиться в работу. Он бегло говорит по-испански и знаком с правилами в раздевалке.

Дидье Дешам: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки, усталость может иметь значение»