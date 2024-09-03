Мбаппе не ожидал, что болельщики «Реала» так хорошо его примут. Перес и Анчелотти в восторге от вклада Килиана (Marca)
Килиан Мбаппе приятно удивлен приемом в «Реале».
Французский нападающий не ожидал, что болельщики мадридцев так хорошо его примут, учитывая напряженные последние месяцы в «ПСЖ». Мбаппе думал, что ему придется пройти «испытательный срок», чтобы завоевать доверие фанатов, но необходимости в этом не было, пишет Marca.
Отмечается, что хорошее отношение к игроку проявляют и внутри клуба – президент Флорентино Перес и тренер Карло Анчелотти в восторге от вклада Килиана на поле и за его пределами.
Сам футболист приехал в Мадрид, зная историю «Реала», и с первого дня был готов погрузиться в работу. Он бегло говорит по-испански и знаком с правилами в раздевалке.
Дидье Дешам: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки, усталость может иметь значение»
И, надеюсь, не узнает.