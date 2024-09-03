Мбаппе не ожидал, что болельщики «Реала» так хорошо его примут. Перес и Анчелотти в восторге от вклада Килиана (Marca)

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига болельщики Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе приятно удивлен приемом в «Реале».

Французский нападающий не ожидал, что болельщики мадридцев так хорошо его примут, учитывая напряженные последние месяцы в «ПСЖ». Мбаппе думал, что ему придется пройти «испытательный срок», чтобы завоевать доверие фанатов, но необходимости в этом не было, пишет Marca. 

Отмечается, что хорошее отношение к игроку проявляют и внутри клуба – президент Флорентино Перес и тренер Карло Анчелотти в восторге от вклада Килиана на поле и за его пределами. 

Сам футболист приехал в Мадрид, зная историю «Реала», и с первого дня был готов погрузиться в работу. Он бегло говорит по-испански и знаком с правилами в раздевалке. 

Дидье Дешам: «Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки, усталость может иметь значение»

11 комментариев
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Но так же быстро могут с г..ом смешать) болельщики
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Мессиботы такие смешные- Каталония не Испания %), а Аргентина - Испания и Италия вместе взятые.
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Ответ Ruscello
Мессиботы такие смешные- Каталония не Испания %), а Аргентина - Испания и Италия вместе взятые.
А с ним ещё не понятно, кто он, мессибот, фатибот, ямалбот. Ямаль у него видимо европеец чистокровный, и ручные газеты Барсы сто процентов его не вылизывают, как и он сам.
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Ответ Эльдар Сулейманов
Но так же быстро могут с г..ом смешать) болельщики
Вот-вот. Килиан ещё не знает, насколько оглушительно умеет свистеть Бернабеу)
И, надеюсь, не узнает.
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Комментарий удален модератором
Ловите наркомана.
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Расслабляться не стоит. Это Реал, тут от любви до ненависти один шаг. Зритель всё видит и его не обмануть. Если покажет пренебрежение, то быть беде.
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Да всем ясно что игрок топовый. Как его встроить? Пока играем на классе игроков. Мысли не так много. Возня и перепасы с фланга на фланг. Толку особо нет. Центр без Тони опустел.
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Ответ Эльдар Сулейманов
Но так же быстро могут с г..ом смешать) болельщики
Если заслужит этого, то почему бы и нет.
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Ответ Александр Северный
а разве у болельщиков риала есть чувства собственного достоинства. они своих же игроков освистывали на Бернабеу.так что всё ещё впереди у черепахи.
А это типа плохо? Игрок в великом клубе косячит или не полностью выкладывается - его освистывают. Или Бэйла и Азара надо было в любом случае любить и обажать?
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Ответ Александр Северный
а разве у болельщиков риала есть чувства собственного достоинства. они своих же игроков освистывали на Бернабеу.так что всё ещё впереди у черепахи.
Тебе не кажется что то что ты описал и есть чувством собственного достоинства? Или по-твоему болельщики королевского клуба должны падать на колени перед каждой "звездой"? Если ты так считаешь то у тебя явно проблемы с пониманием о чувстве собственного достоинства. Тот кто на Бернабеу заслужил овации своей игрой - тот их получал, даже будучи игроком противника.
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