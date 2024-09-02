Первый тренер Соболева о «Зените»: «Там профессиональные футболисты – не их дело, кого покупает клуб. Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра, он заиграет там»

Первый тренер Александра Соболева высказался на тему его перехода в «Зенит».

Ранее сообщалось, что некоторые российские футболисты «Зенита» отказались садиться рядом с Соболевым в раздевалке. Также утверждалось, что отказ носил шутливый характер.

Напомним, 30 августа перешел в «Зенит» из «Спартака» и подписал контракт с петербуржцами до 2028 года.

«Не верю в то, что несколько российских футболистов не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Там все профессиональные футболисты.

Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра. То у него с психикой проблемы, то с раздевалкой.

В «Зените» профессиональные футболисты, они должны выполнять свою работу. Это не их дело, кого покупает клуб. Соболев заиграет в « », – сказал Александр Горбунов.