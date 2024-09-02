Первый тренер Соболева о «Зените»: «Там профессиональные футболисты – не их дело, кого покупает клуб. Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра, он заиграет там»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Первый тренер Александра Соболева высказался на тему его перехода в «Зенит».

Ранее сообщалось, что некоторые российские футболисты «Зенита» отказались садиться рядом с Соболевым в раздевалке. Также утверждалось, что отказ носил шутливый характер.

Напомним, 30 августа Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» и подписал контракт с петербуржцами до 2028 года.

«Не верю в то, что несколько российских футболистов не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Там все профессиональные футболисты.

Не знаю, кому надо раздувать слухи вокруг Александра. То у него с психикой проблемы, то с раздевалкой.

В «Зените» профессиональные футболисты, они должны выполнять свою работу. Это не их дело, кого покупает клуб. Соболев заиграет в «Зените», – сказал Александр Горбунов.

9 комментариев
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«Там профессиональные футболисты – не их дело, кого покупает клуб.(с).Соболеву бы своему это рассказал,когда Спартак купил Жозе а Соболев обиделся за это на клуб.
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Заиграет где? Там два напа на порядок сильнее его...
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Заиграет в CS с новой силой?
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С Чистяковым на лавке в камень, ножницы, бумага будет играть.
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для того, чтоб "заиграть" нужно, по крайней мере, выходить...а ктож его выпустит, когда конкуренты с первой игры начинают дублями стрелять )
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В "Панораму" напиши, там как раз дело есть до "первого тренера Соболева".
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Профессиональные то может и да, но прощать игрока который в крысу бил тебя со спины - это не вопрос профессионализма.
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