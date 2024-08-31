Семин об РПЛ: «Локомотив» заставил всех усомниться, что «Зенит» станет чемпионом. В один голос говорили, что петербуржцы выиграют»

Юрий Семин поделился мнением о нынешнем сезоне Мир РПЛ.

После шести туров в чемпионате лидирует «Локомотив», набравший 15 очков. На втором месте расположился «Зенит» – 14 баллов.

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что «Зенит» выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки.

«Локомотив», напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом», – заявил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.