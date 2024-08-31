Семин об РПЛ: «Локомотив» заставил всех усомниться, что «Зенит» станет чемпионом. В один голос говорили, что петербуржцы выиграют»

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия ТАСС Футбол

Юрий Семин поделился мнением о нынешнем сезоне Мир РПЛ.

После шести туров в чемпионате лидирует «Локомотив», набравший 15 очков. На втором месте расположился «Зенит» – 14 баллов.

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что «Зенит» выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки.

«Локомотив», напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом», – заявил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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12 комментариев
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6-ой тур. И про Зенит было рано и про Локо сейчас рано что-то говорить.
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Не будьте Спартаком... Рано еще...
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На дистанции Локо вряд ли сможет соперничать на равных. А пока очень прияьное впечатление оставляю железнодорожники.
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Галактионов достойный преемник Палыча, мне кажется
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Ответ Nogoi89
6-ой тур. И про Зенит было рано и про Локо сейчас рано что-то говорить.
Да, минимум до конца первого круга
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Всё решил непоставленный пенальти в матче с Ростовом. Ошибка судьи и Локомотив в лидерах, невелика заслуга.
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Да никто пока особо не сомневается
Локо как модно говорить нынче оферперфомят откровенно , мне кажется место пятое займут , Спартак , Динамо и Краснодар по мне мощнее , ну поглядим
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Прячьте от зенита свои молодые таланты)).
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Да никто не усомнился, хватит на заказ от газпрома придумывать конкуренцию.
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странно читать такое ..столько лет в футболе и всё понимает , но по какой то причине несёт полную чушь , завтра все эти победные знамёны лягут в пыльные сундуки , а лица примут естественное ,постное выражение
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Ответ s_kapa
Да, минимум до конца первого круга
Ну, конечно!Сразу видно - адекватный человек.
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Ответ Spartakus1984
Прячьте от зенита свои молодые таланты)).
Люди больше не услышат
Наши юные, смешные голоса
Теперь их слышат только небеса
Люди никогда не вспомнят
Наши звонкие, смешные имена
Теперь их помнит только тишина))))
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