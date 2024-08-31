Семин об РПЛ: «Локомотив» заставил всех усомниться, что «Зенит» станет чемпионом. В один голос говорили, что петербуржцы выиграют»
Юрий Семин поделился мнением о нынешнем сезоне Мир РПЛ.
После шести туров в чемпионате лидирует «Локомотив», набравший 15 очков. На втором месте расположился «Зенит» – 14 баллов.
«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что «Зенит» выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки.
«Локомотив», напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом», – заявил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Локо как модно говорить нынче оферперфомят откровенно , мне кажется место пятое займут , Спартак , Динамо и Краснодар по мне мощнее , ну поглядим
Наши юные, смешные голоса
Теперь их слышат только небеса
Люди никогда не вспомнят
Наши звонкие, смешные имена
Теперь их помнит только тишина))))