Слуцкий о Тутберидзе: «Гениальная, выдающийся тренер – вряд ли такой человек будет белым и пушистым. Ей не давали реализовываться – это все равно что купить футболиста и не давать играть»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Этери Тутберидзе Футбол

Леонид Слуцкий назвал Этери Тутберидзе гениальным тренером.

– Вы упомянули интервью с Тутберидзе (в шоу «Коммент. Тренер» – Спортс’’). Она, безусловно, сильная личность.

– Гениальная.

– Но для широкого зрителя – загадочный персонаж, непубличный. Какое впечатление Тутберидзе оставила у вас?

– Тутберидзе – выдающийся тренер. Она точно лучшая в современности в мировом фигурном катании и претендует на топы за все время. Ее вид спорта – очень конкурентный, там много субъективизма. Какой путь прошла Тутберидзе! Ее долго не принимали. Учитывая все это, вряд ли Тутберидзе должна была быть белой и пушистой душкой.

Она реально завоевывала то место, на котором сейчас находится. Тутберидзе преодолела огромное количество сложностей, чтобы просто реализовать свой тренерский потенциал. Ей просто не давали этого делать! Это все равно, что купили футболиста, не дают ему играть и говорят: «Ты плох». Как плох, если вы даже меня не попробовали?

Поэтому думаю, что не нужно искать никаких человеческих оценок, а просто признать, что Тутберидзе – выдающийся тренер. А любые выдающиеся люди редко бывают добрыми и пушистыми, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

13 комментариев
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Ответ Клирик
Где-то Рудковская с Тарасовой поперхнулись))
Рудковская была любовницей начальника центрального сочинского рынка, прикинь, как пробилась)))
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Тутберидзе безусловно выдающийся тренер. Это факт. Какими методами достигался результат это вопрос всегда будет дискуссионным в зависимости от того кто об этом говорит поклонники или недоброжелатели. Но она никого насильно не держала, наоборот все хотели к ней попасть.
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Слуцкий просто подтвердил факт гениальности великого тренера
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Где-то Рудковская с Тарасовой поперхнулись))
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Так некоторые клубы делают и делали.Покупают футболиста и садят на лавку.Хотя футболисты сейчас сами выбирают золотую лавку.
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Ответ Dzhansug Bukiya
Рудковская была любовницей начальника центрального сочинского рынка, прикинь, как пробилась)))
А Туберидзе тоже кое-чей.
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Выдающиеся люди редко бывают добрыми и пушистыми - увы, факт.
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Вторая новость про пушистость
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