Джикия о фильме про Черенкова: «Молодежь будет знать, гордиться и равняться на таких людей, как Федор Федорович. Самый народный футболист»

Теги Спартак премьер-лига Россия Федор Черенков Георгий Джикия ТАСС кино Футбол

Георгий Джикия поделился мнением о фильме про Федора Черенкова.

31 октября в прокат выйдет фильм «Федя. Народный футболист» о жизни экс-игрока «Спартака» и сборной СССР.

«Хочется сказать о Федоре Федоровиче как о человеке, который очень много сделал для всего спорта как Советского Союза, так и России. Самый народный футболист, не зря ему принадлежит это звание, потому что он действительно таким и являлся. В фильме об этом будет очень много сказано.

Лично я узнал очень много интересных моментов, хоть и много был наслышан о Федоре Федоровиче от людей, которые с ним очень дружили, которые с ним проходили многое не только в футболе, но и в жизни.

Надеюсь, что такой фильм поспособствует тому, что сегодняшняя молодежь будет знать, гордиться и равняться на таких людей, как Федор Федорович», – сказал бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия.

ТАСС учредил приз имени Черенкова «За верность». Министр спорта Дегтярев войдет в оргкомитет

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гоша лоботряс
+6
-1
+5
как показывает практика, ничего хорошего обычно из таких проектов не выходит
+4
0
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Мне очень понравился фильм про сборную СССР по баскетболу. Движение вверх.
халтура
+5
-1
+4
Да уж и Жорка-обжорка в спартаковские байки навечно попал!))
+4
-1
+3
Лучше бы Джикия молчал.На него молодежи ровняться нельзя,выжимал из клуба миллионы дооларов,хотя уже еле бегает.
+4
-2
+2
Не станет Черенков из-за фильма о нем кумиром нынешней молодежи. У каждого поколения свои авторитеты, интересы, звезды. Как бы кому ни хотелось открутить стрелки часов назад и остановить время в 1980 году.
+2
0
+2
Ответ catcher69
вы так говорите как будто в этом есть что-то плохое...
Вы учитывайте время, в которое они играли. Миллионы бывших зеков и их родственников.
+1
0
+1
А где сейчас сам Джикия?
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Вот зачем такие слова, как,, Народный футболист "? У нас у всех свои кумиры. У меня Сергей Андреев, например.
А у меня Илья Цымбаларь...У кого-то Веретенников Олег...
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Свидов
А где сейчас сам Джикия?
в хинкальной 😋
0
0
0
Джикия молодец, что так топит за Спартак и его историю. Было бы славно увидеть Георгия в системе клуба. Тем более он скорее всего карьеру завершает, как понимаю
+4
-4
0
Ответ Стас Вор
Бобров не сидел.
вы так говорите как будто в этом есть что-то плохое...
0
0
0
Ответ catcher69
Бобров !!!!!!!!!!!!!!!!
Бобров не сидел.
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
Мне очень понравился фильм про сборную СССР по баскетболу. Движение вверх.
ок
+1
-1
0
Ответ Григорий Гашников
а Месси че не пошел ради Барсы?)
посмотрел бы я на Месси без клуба 😂
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Че блин?Что же он не пошел на снижение ЗП ради Спартака?
а Месси че не пошел ради Барсы?)
0
0
0
Ответ Григорий Гашников
Джикия молодец, что так топит за Спартак и его историю. Было бы славно увидеть Георгия в системе клуба. Тем более он скорее всего карьеру завершает, как понимаю
Че блин?Что же он не пошел на снижение ЗП ради Спартака?
+1
-1
0
Федор это легенда на все времена,а в Питере таких нет.
+2
-2
0
Достойные слова про Гения
+1
-1
0
Вот зачем такие слова, как,, Народный футболист "? У нас у всех свои кумиры. У меня Сергей Андреев, например.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий