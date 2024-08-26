Джикия о фильме про Черенкова: «Молодежь будет знать, гордиться и равняться на таких людей, как Федор Федорович. Самый народный футболист»

Георгий Джикия поделился мнением о фильме про Федора Черенкова.

31 октября в прокат выйдет фильм «Федя. Народный футболист» о жизни экс-игрока «Спартака» и сборной СССР.

«Хочется сказать о Федоре Федоровиче как о человеке, который очень много сделал для всего спорта как Советского Союза, так и России. Самый народный футболист, не зря ему принадлежит это звание, потому что он действительно таким и являлся. В фильме об этом будет очень много сказано.

Лично я узнал очень много интересных моментов, хоть и много был наслышан о Федоре Федоровиче от людей, которые с ним очень дружили, которые с ним проходили многое не только в футболе, но и в жизни.

Надеюсь, что такой фильм поспособствует тому, что сегодняшняя молодежь будет знать, гордиться и равняться на таких людей, как Федор Федорович», – сказал бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия.

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