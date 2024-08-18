«Ман Сити» в гостях у «Челси»! Гегемон начнет с победы?

«Челси» примет «Манчестер Сити» в центральном матче 1-го тура Премьер-лиги.

«Горожане» выиграли четыре чемпионата подряд. И новую кампанию гегемон должен начать с победы, не так ли? BetBoom предлагает поставить на «Манчестер Сити» с коэффициентом 1,84.

В прошлом сезоне «Челси» удавалось отнимать очки у многолетнего чемпиона. Оба матча, проходивших в рамках чемпионата, завершились вничью. Считаете, что лондонцы и в этот раз окажут сопротивление фавориту? Коэффициент на победу хозяев – 4,2, на ничью – 3,9.

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