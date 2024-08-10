«Ман Сити» сыграет с «Ман Юнайтед» за Суперкубок Англии, а вы получите фрибет до 2000 рублей за первую ставку от БЕТСИТИ

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«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии на «Уэмбли».

«Сити» проиграл три Суперкубка подряд, а «Юнайтед» в последний раз брал трофей в 2016-м – и с тех пор не боролся за него.

В предстоящей встрече букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы большим фаворитом: 1,60 против 4,80 в основное время при 4,90 за ничью. Коэффициент на то, что «Сити» любым способом возьмет трофей, составляет 1,40, на «МЮ» можно поставить за 3,10. На удаление в матче дают коэффициент 4,50, а на пенальти – 2,60.

Кстати, БЕТСИТИ приготовил сюрприз к первому матчу нового английского сезона – фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

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