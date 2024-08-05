«Спартак» принимает подбитые «Крылья», а вы получаете фрибет 4444 от Лиги Ставок за регистрацию

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«Спартак» принимает «Крылья Советов» в заключительной встрече 3-го тура РПЛ.

Красно-белые начали сезон с провала в Оренбурге, но матчем с «Химками» и игрой с «Динамо» в Кубке немного поправили впечатление. У самарцев все плохо: три поражения в трех проведенных матчах. Впрочем, со «Спартаком» «Крылья» в последнее время играют весьма удачно: две победы в трех играх в чемпионате, успешный матч на групповом этапе Кубка в 2022-м.

В предстоящей встрече команда Деяна Станковича, впрочем, солидный фаворит – 1,68 против 5,20 при 4,10 на ничью. На «тотал больше 2,5» можно поставить за 1,79, на победу «Спартака» в первом тайме и в основное время – за приятные 2,29.

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1 комментарий
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