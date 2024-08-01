Орлов о «Зените»: «Идет поиск нападающего, желательно высокого, мощного. Но не надо брать кого попало. Футбол – как консерватория, по блату туда попасть нельзя»

Геннадий Орлов высказался о поиске нападающего для «Зенита».

«Сейчас идет поиск центрального нападающего, желательно высокого, мощного. Об этом и Сергей Богданович [ ] говорит. Я его понимаю, это принесет дополнительные голы, работа на стандартах.

Но где его найти? Если не найдут, то не надо брать кого попало. Надо договариваться с тем, кто прямо сейчас усилит основной состав. Либо брать аналог Педро – молодого, перспективного, который может быстро вырасти.

Футбол – как консерватория. По блату туда попасть нельзя. Даже если тебя туда засовывают, твоя фамилия известная – ты все равно будешь сидеть на скамейке», – сказал футбольный комментатор.