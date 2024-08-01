Орлов о «Зените»: «Идет поиск нападающего, желательно высокого, мощного. Но не надо брать кого попало. Футбол – как консерватория, по блату туда попасть нельзя»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказался о поиске нападающего для «Зенита».

«Сейчас идет поиск центрального нападающего, желательно высокого, мощного. Об этом и Сергей Богданович [Семак] говорит. Я его понимаю, это принесет дополнительные голы, работа на стандартах.

Но где его найти? Если не найдут, то не надо брать кого попало. Надо договариваться с тем, кто прямо сейчас усилит основной состав. Либо брать аналог Педро – молодого, перспективного, который может быстро вырасти.

Футбол – как консерватория. По блату туда попасть нельзя. Даже если тебя туда засовывают, твоя фамилия известная – ты все равно будешь сидеть на скамейке», – сказал футбольный комментатор. 

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24 комментария
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Хоть Кордобу, хоть Голенкова, хоть за 25, хоть за 80 лямов - только не мерзкого дельфина!!!
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«Но не надо брать Соболева!»
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Почему же в футболе нет блатных? Некто Садыгов играет в Химках не по заслугам, Зобнин в Спартаке получил зарплату не соответствующую его уровню только будучи любимцем Заремы.
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Как всегда, новость о Зените, а в комментах первые наши московские друзья. Которые ещё любят рассказывать, насколько Зенит непопулярен и неинтересен)
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Кто попало пусть уходит из своего клуба в Торпедо или в Тулу.
Кстати, по МатчПремьеру был сюжет про Сергеева, про жизнь. Хороший парень, будет жаль, если уйдет.
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Ответ Evgen_Hazard
Кто может объяснить для чего это Зениту всё нужно?
Чтоб стон, плач и скрежет зубовный стоял в комментах на спортсе. Это же прикольно.
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Сейчас идет поиск центрального нападающего, желательно высокого, мощного.
.....
Педро не сможет вырасти с метр 70 куда-то выше))
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Почему же в футболе нет блатных? Некто Садыгов играет в Химках не по заслугам, Зобнин в Спартаке получил зарплату не соответствующую его уровню только будучи любимцем Заремы.
В нормальных клубах, которые хотят что-то выиграть - и выигрывают.
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Это что, отказ от Соболева? Как же так??))
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Почему же в футболе нет блатных? Некто Садыгов играет в Химках не по заслугам, Зобнин в Спартаке получил зарплату не соответствующую его уровню только будучи любимцем Заремы.
дело наверно не в Зареме, просто Зобнин считался очень перспективным
но с годами только деграднул

а, ну и агент у него хороший
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Ответ Валерий Глубокий
Педро уже не вырастит Гена )))
Педро и не надо, он и так с начала сезона 2 забил.
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Ответ Клирик
Сейчас идет поиск центрального нападающего, желательно высокого, мощного. ..... Педро не сможет вырасти с метр 70 куда-то выше))
Либо брать аналог Педро – молодого, перспективного, который может быстро вырасти.
....
Я про это)
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