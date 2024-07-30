Джокович разнес Надаля, Андреева и Медведев вылетели в миксте, Сайнс переходит в «Уильямс», Калафьори в «Арсенале», Сафиуллин в 1/8 финала ОИ, Серия А остается на «Матч ТВ» и другие новости

1. Россияне продолжают выступление на Олимпиаде в Париже. Теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала одиночного турнира. Мирра Андреева и Даниил Медведев выбыли в первом круге микста, Елена Веснина и Екатерина Александрова – в первом круге парного турнира, Диана Шнайдер – во втором круге женского турнира.

В медальном зачете лидирует Япония с шестью победами, Франция – 2-я, Китай – 3-й. Все медали дня, разыгранные в понедельник, – тут, а главные сюжеты – здесь.

2. В мужском теннисном турнире на Олимпиаде Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля во втором круге – 6:1, 6:4.

3. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс решил присоединиться к «Уильямсу» и подписал многолетний контракт с британской командой.

4. «Арсенал» купил Риккардо Калафьори у «Болоньи» за 42 млн фунтов. Контракт с защитником – на 5 лет.

5. На Олимпиаде снова отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды. В мэрии Парижа допустили перенос олимпийских стартов из-за ситуации.

6. «Матч ТВ» сообщил, что жена Кузнецова поддержала переход Евгения в КХЛ: «Семья хочет воспитывать детей в России, а не в Америке, где с первых классов преподают уроки толерантности». Также «Матч ТВ» утверждает, что Грицюк сам попросил снизить ему зарплату в СКА ради Кубка Гагарина, а Сапего тоже уменьшат контракт – все это ходы для перехода Кузнецова. Журналисты Михаил Зислис и Алексей Шевченко усомнились в таком альтруизме.

7. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан обняла уроженку Тольятти Анну Башту на Олимпиаде-2024 в Париже. Башта с 2019 года представляет сборную Азербайджана. В Федерации фехтования России назвали случившееся цирком: «Думаю, это связано с тараканами в голове. Сами не знают, чего хотят – мнение у них меняется каждый день».

8. «Матч ТВ» продлил права на трансляцию Серии А и будет эксклюзивно показывать Кубок и Суперкубок Италии. Соглашения – на 5 лет.

9. Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Смит, Попович, Чеккон, О’Каллахан одержали победы, Титмус – 2-я, Мерфи – 3-й, Кинг – 4-я.

10. Новости НХЛ. Драйзайтль получит 12+ млн долларов в год по новому контракту с «Эдмонтоном». Фэйбер подписал 8-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 8,5 млн долларов в год. Нечас подписал 2-летний контракт с «Каролиной» с зарплатой 6,5 млн долларов в год.

11. Олимпиада-2024. Волейбол (женщины). США проиграли Китаю, Бразилия разгромила Кению, Франция уступила Сербии, другие результаты.

12. Россия получит 4,333 балла в зачет мужского рейтинга УЕФА в сезоне-2024/25, женского – 1,75 балла.

13. «МЮ» обсуждает строительство новой домашней арены на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов. В клубе считают реконструкцию «Олд Траффорд» менее выгодной.

14. Британского комментатора Eurosport отстранили от работы на Олимпиаде-2024 из-за сексистских высказываний.

15. Появлялась информация, что Серхио Перес может уйти из «Ред Булл». Однако руководитель команды «Формулы-1» Кристиан Хорнер все опроверг: «Перес остается пилотом «Ред Булл».

16. Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Мужская сборная Японии победила в командном многоборье, Китай – 2-й, США – 3-и.

17. «Шанхай» Леонида Слуцкого не проигрывает 24 матча, общий счет – 53:8. Отставание от «Шанхай Порт» в лиге Китая – 2 очка.

18. Килиан Мбаппе купит контрольный пакет акций «Кана» за 20 млн евро.

19. Педри отрастил усы после победы Испании на Евро. Он обещал сделать это.

Цитаты дня.

Дмитрий Губерниев: «Ребята, а нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Или российские водоемы все как Байкал прекрасны?»

Вице-премьер Словакии: «Эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта»

«Можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался». Глушаков о поражении «Химок» 1:3

Вероника Степанова: «Олимпиада – провинциальный стареющий родственник, который пытается вернуть внимание дикими танцами и ужимками»

Пеп о календаре «Сити» на старте сезона: «У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых. Если об игроках не думают ФИФА, УЕФА и АПЛ, то это должны делать тренеры – иначе они умрут»