У «Ростова» и ЦСКА почти равные шансы на победу! А вас ждут 100 000 рублей!

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Ставки на спорт Betcity натив Футбол

«Ростов» примет ЦСКА в рамках 1-го тура чемпионата России.

В прошлом сезоне московская команда заняла 6-е место в таблице, а южане – 7-е. Между собой соперники встречались четыре раза с учетом кубковых матчей. ЦСКА добился двух побед, еще в двух случаях были ничейные результаты.

В преддверии начала нового сезона фаворита в этом противостоянии нет. «Бетсити» предлагает коэффициент 2,70 на победу «Ростова» и 2,75 – на успех гостей из Москвы.

Шансы практически равные, значит в этом матче возможно все! А еще интереснее станет с бонусом – 100 000 рублей в подарок для новых игроков от «Бетсити»

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