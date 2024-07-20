У «Ростова» и ЦСКА почти равные шансы на победу! А вас ждут 100 000 рублей!
«Ростов» примет ЦСКА в рамках 1-го тура чемпионата России.
В прошлом сезоне московская команда заняла 6-е место в таблице, а южане – 7-е. Между собой соперники встречались четыре раза с учетом кубковых матчей. ЦСКА добился двух побед, еще в двух случаях были ничейные результаты.
В преддверии начала нового сезона фаворита в этом противостоянии нет. «Бетсити» предлагает коэффициент 2,70 на победу «Ростова» и 2,75 – на успех гостей из Москвы.
Шансы практически равные, значит в этом матче возможно все! А еще интереснее станет с бонусом – 100 000 рублей в подарок для новых игроков от «Бетсити»