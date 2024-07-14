Испания – фаворит, но и Англия жаждет победы. Кто откроет счет – Кейн или Мората?

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Триумфатор Евро-2024 станет известен по итогам финального матча Испания – Англия.

«Красная фурия» подходит к решающему вечеру в ранге фаворита. Это логично, поскольку на счету испанцев уже шесть побед на этом Евро. Ждете, что они вернут себе трофей спустя двенадцать лет? «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1,74 на такой исход.

Англичане тоже жаждут забрать себе кубок, они ведь еще никогда не становились чемпионами Евро! «БЕТСИТИ» предлагает поставить на итоговый успех британцев с коэффициентом 2,22

А кто откроет счет? Наиболее вероятными авторами первого гола в финале выглядят центрфорварды – Харри Кейн (коэффициент – 5,90) и Альваро Мората (коэффициент – 6,70). Поставить в этом вопросе на вингера Ламина Ямаля можно с коэффициентом 9,10, на хавбека Джуда Беллингема – с 10,5.

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2 комментария
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