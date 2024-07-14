От Испании ждут победы в финале Евро, а вас ждет 1000 рублей!

Победитель Евро-2024 определится в матче Испания – Англия.

«Красная фурия» записала в свой актив шесть побед в шести матчах турнира и в целом выглядела замечательно. В финале от нее ждут победы! BetBoom дает коэффициент 2,53 на такой исход.

Англичане продвигались по сетке натужно, выцарапывая приемлемые результаты посредством совсем редких попаданий в створ ворот соперников. Прокатит ли такое в игре против испанцев? BetBoom дает коэффициент 3,49 на успех сборной Англии…

Испанская команда выглядит фаворитом, но в футболе случается всякое! Не хочется рисковать? Есть отличное решение в виде бесплатной ставки на 1000 рублей – подарок для новых клиентов от BetBoom!