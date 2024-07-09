Франция попробует забить Испании с игры в 1/2 финала Евро, а вы получите фрибет до 2000 рублей за первую ставку от БЕТСИТИ

Испания играет с Францией в первом полуфинале Евро-2024.

Испанцев многие называют самой зрелищной командой и главным фаворитом турнира, французы же добрались до 1/2 финала всего лишь с 3 забитыми мячами – двумя автоголами и пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

В предстоящем матче сборная Луиса де ла Фуэнте при этом не считается букмекерами явным фаворитом, разница в коэффициентах на победу в основное время довольно скромная – 2,80 против 3,20 при 2,85 на ничью. На проход Испании в финал можно поставить за 1,84, Франции – за 2,03. За 7,00 можно взять гол знаменитого бомбардира Жана-Мишеля Автогола, за 3,50 и 3,20 есть линии на голы Альваро Мораты и Килиана Мбаппе, причем с учетом выхода на замену.

А БЕТСИТИ дарит к яркой вывеске не менее яркий подарок – фрибет до 2000 рублей за первую ставку!