Англия – бесспорный фаворит четвертьфинала со Швейцарией. Держите бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам от BetBoom!

Англия играет против Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы-2024.

Швейцарцев на текущем турнире не похвалил только ленивый: уже в 1-м туре команда Мурата Якина забила больше, чем англичане за весь групповой раунд.

Впрочем, в предстоящем очном матче команда Гарета Саутгейта считается заметным фаворитом. Коэффициент на победу британцев в основное время равен 2,24 против 3,98 за их соперника. За проход в полуфинал можно поставить с таким раскладом – 1,57 и 2,45. Интересно смотрятся варианты «тотал больше 2» за 1,92 и «обе забьют» за 2,16.

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